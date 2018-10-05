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Новости /  Общество /  Культура  

Историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории» пройдет в Самаре

5 октября 2018 09:01
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Историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории» пройдет в Самаре
Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны.

5 и 6 октября в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина и доме-музее М.В. Фрунзе пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории».

Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны и приурочен к 100-летию противостояния Советской власти и Комитета членов Учредительного собрания.
В июне 1918 года в результате кровопролитных боев Самара была занята мятежными чехословацкими легионерами и стала первой столицей антибольшевистских сил в России, но 7 октября город вновь был взят частями Красной Армии.
5 октября в 14:00 в доме-музее М.В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 159) состоится открытие выставки «Солдаты Самары. 1918 год».
В экспозиции будут представлены оружие, униформа, фотографии и документы того периода времени. В течение дня в музее можно будет посмотреть документальные фильмы о событиях и персоналиях Гражданской войны, а также принять участие в мастер-классах: выучить азбуку Морзе или сделать «будёновку» своими руками, ответить на вопросы викторины и сфотографироваться в военной форме.
6 октября в 12.00 улица Ленинская (на протяжении квартала от ул. Рабочей до ул. Красноармейской) заживёт особой жизнью: зритель перенесётся в Самару на 100 лет назад, в конец лета – начало осени 1918 года. Улица наполнится повседневными заботами, столь характерными для той эпохи: можно будет услышать мелодии уличных музыкантов и задорный крик мальчишек, продающих газеты и чистящих прохожим обувь, стать свидетелем стихийного митинга против мобилизации, зайти в контору Русско-Азиатского банка. У посетителей фестиваля появится возможность «заработать» настоящие «КОМУЧевские рубли» и приобрести на них газеты тех лет и пирожки. Центральным событием мероприятия станет реконструкция сражения, ставшего переломным моментом в Гражданской войне. Участники военно-исторических клубов реконструируют эпизоды боевых действий, предшествовавших взятию Самары красными в октябре 1918 года и изгнанию из города белочехов. В сражении примут участие более 70 реконструкторов из клубов Самары, Москвы, Тольятти, Ульяновска, Димитровграда, Уфы и Новоуральска.

Далее действие перенесется в здание музея им. П.В. Алабина, где посетители смогут написать телеграмму пером и чернилами, а также посоревноваться в чтении текстов с дореволюционной орфографией, разучить танцы «белой эмиграции» – чарльстон или фокстрот (мастер-классы от школы танцевального перевоплощения «Феникс» и клуба историко-бытового танца «Свита»). На сцене кинозала актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького покажут инсценировку «Дни Турбиных» по произведению Михаила Булгакова. Завершится фестиваль выступлением хора под управлением почетного гражданина Самарской области В.М. Ощепкова с песнями времён Гражданской войны.


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