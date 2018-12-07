Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»

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10 декабря в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета(пл. Куйбышева, 1) Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова представит концертную программу «По-над Волгой заря занялась».Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями, яркими танцами с виртуозными трюками. Песни и танцы в этой программе - о жизни волжан, о любви и страсти, молодецкой удали и женской грации, проникновенной лирике и праздничных гуляниях.Волжский хор представит известные номера из своего репертуара, номера, которые давно не исполнялись, также зрители услышат новые песни. По многочисленным заявкам зрителей в программу включена песня «Золотаюшка». Эта песня в исполнении мужской группы хора всегда завораживала сердца слушателей.7 декабря Государственный Волжский русский народный хор покажет концертную программу «По-над Волгой заря занялась» во Дворце культуры г. Балаково (Набережная Леонова, 1а) (6+).