Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области

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31 октября 1.«Мандарин», пгт Высокая Гора, Республика Татарстан 2.«Будущее Самары», школа 72 3. «Сборная моделей» 4.«Ля Рошель», гимназия 3 5.«Лего», г.Волгоград 6. «Дети Галактики», школа 41 «Гармония» 7.«Двоечники из Сызрани», школа 27, г. Сызрань 8. «Пятница 13», школа 13 9. «Новая волна», школа 83 10. «Пятнашки», школа 77 11.«Зайди нормально», школа 53 1 ноября 1. «Технобой» лицей авиационного профиля 135 2. «Перспектива», гимназия Перспектива 3. «Авангард», школа 175 4. «Близкие люди», школа 12 5. «Самарский адреналин», школа №16

6. «Ералаш», гимназия 133

7. «Так и Живем», школа 144 8. «Асы», школа 3 9. «Сборная 3 школы», школа 3 10. «Алга», школа «Яктылык» 11. «Сборная школы 35», школа 35

Правительство Самарской области, Департамент по делам молодежи Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская Лига КВН» организуют и проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2018-2019 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу, – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.Система юниор Лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской областиДата: 31 октября, 1 ноября 2018 г.Начало: 17-00.Место проведения: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106, Г.