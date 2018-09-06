Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии скульптурной композиции «Архитектура танца»

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В среду, 5 сентября, в сквере площади Куйбышева напротив Дома актера состоялось открытие скульптурной композиции «Архитектура танца», посвященной творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа, стоявшего у истоков современного российского балета. В церемонии открытия приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина и врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трёх изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.«Я очень рада, что в Самаре появляется новая интересная скульптурная композиция. Она станет украшением территории и одним из символов нашего прекрасного театра оперы и балета. Уверена, эта композиция будет запоминающимся «открыточным» элементом для нашего города», - поделилась впечатлениями Елена Лапушкина.Напомним, 2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа, сыгравшего неоценимую роль в развитии российского балета.Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он поставил более 60 балетов, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма.До сих пор на сценах лучших театров мира продолжают идти балеты в хореографии Петипа. Такие спектакли есть и в репертуаре самарского театра оперы и балета: «Спящая красавица», «Корсар», «Баядерка» и другие.«В этом году театром оперы и балета на средства президентского гранта осуществлялся большой проект «Grand pas Петипа», который завершается сегодня открытием этой скульптурной композиции. Она останется здесь навсегда и будет символизировать высокое искусство танца и классической музыки», - отметил Сергей Филиппов.Проект реализован на частные средства инвестора. Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы.«Мы делали не памятник Мариусу Петипа, мы делали композицию, которая посвящена его творчеству, образу балета. Это выражение конструкции танца и тех эмоций, которые вызывает балет», - рассказал Дмитрий Храмов на церемонии открытия.Для гостей мероприятия прошли выступления артистов балетной труппы самарского театра оперы и балета, струнного квартета театра. Кроме того, были представлены работы самарских художников, выполненные в рамках выставочного проекта «Великие шаги Мариуса Петипа». Завершилась церемония открытия импровизацией артистов балета «Архитектура танца», сообщает пресс-служба горадминистрации.