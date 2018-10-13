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Франко-российское кино покажут в Самаре

13 октября 2018 10:16
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Франко-российское кино покажут в Самаре
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень".

20 и 21 октября в ЦРК «Художественный» в рамках фестиваля «Французская осень» пройдут показы фильмов киностудии «Альбатрос» (Париж), имеющей российские корни. Один из показов, которые будут проходить с русскими субтитрами, будет организован как киноконцерт французского пианиста Матье Реньо.

В Самаре будут представлены три отреставрированных черно-белых немых фильма.

20 октября в 18.00 будет показа фильм Ивана Мозжухина «Костер пылающий»/ «Le Brasier ardent» (1923г.), а в 20.20 – фильм Жана Эпштейна «Лев Могололв»/ «Le lion des Mo-gols» (1924г).

21 октября пройдет киноконцерт пианиста Матьё Реньо с показом фильма «Кин, или Гений и беспутство»/ «Kean ou désordre et génie» (1924г.) Александра Волкова.

Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе ЦРК «Художественный». Цена би-лета на фильмы – 150 руб, на киноконцерт – 200 руб..

С музыкантом также пройдут творческие встречи: 20 октября в Гимназии №3 и 21 октября в 13.00 в Самарском джазовом «Движении» (ул.Свободы, 89; вход на данную встречу по записи, тел. 270 85 13).

Мероприятие организовано Альянс Франсез Самара, Агентством социокультурных технологий, Центром российской кинематографии «Художественный» при поддержке Фран-цузского института в России и Французской Синематеки.
Партнер показов в Самаре – Самарское джазовое «Движение».

В Самаре мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень".
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