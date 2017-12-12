Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре
12 декабря 2017 10:33
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13 декабря, в среду, в 19.00 в КРЦ «Звезда» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106) пройдет финал «Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи» - нового социально значимого проекта, впервые организованного на территории Самарской области. Начало мероприятия в 19.00.
В финал вышли следующие команды:
«Профком АПК» ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия,
«ЭлектроДмитрий» Самарский филиал ПАО «МРСК- Волги»,
«Антон Палыч» Самарский государственный медицинский университет,
«Тронулись» Самарский государственный университет путей сообщения,
«Прямо в сердце» ООО «Газпром трансгаз Самара»,
«Центр» Самаранефтегаз.
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