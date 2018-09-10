Фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске» открылся спектаклем театра им. Вл. Маяковского
10 сентября 2018 13:45
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Городской округ Новокуйбышевск Самарской области стал участником регионального проекта Российской Национальной театральной Премии и фестиваля «Золотая Маска» «Фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске».
В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, глава г.о. Новокуйбышевск Сергей Марков.
«Это знаковое событие не только для Новокуйбышевска, но и для всей Самарской области. Мы уже привыкли к тому, что театры нашего региона — постоянные участники национальной премии, но в этот раз «Золотая маска» сама приехала к нам в гости. В первую очередь, это, конечно, заслуга театра-студии «Грань», который два года подряд получал «Маску». Стоит добавить, что Денис Бокурадзе теперь регулярно ставит спектакли в московских театрах. Именно поэтому руководство фестиваля приняло решение провести выездные показы лауреатов и номинантов «Золотой маски» здесь, в городе Новокуйбышевске, который не является областным центром», — отметил в своем приветствии глава областного минкульта Сергей Филиппов.
Фестиваль открылся 7 сентября спектаклем Театра им. Вл. Маяковского (г. Москва) «Отцы и сыновья». Спектакль поставлен Леонидом Хейфецем по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
В афише фестиваля также представлены спектакли - лауреаты и номинанты премии «Золотая Маска»: «Магадан/Кабаре/» московского театра «Около дома Станиславского» и «Колыбельная для Софьи» Минусинского драматического театра.
Помимо спектаклей, «Золотая Маска» готовит обширную специальную программу. 17 сентября в Новокуйбышевске состоится круглый стол, посвященный проблемам работы театров в малых городах. Также пройдет серия профессиональных мастер-классов для театральных специалистов Новокуйбышевска и Самарской области. С 17 по 20 сентября тренинги по сценической пластике проведет педагог – актер, режиссер трюковой пластики, создатель московской студии «Школа ловкости» Владимир Малюгин. Мастер-классы по сценической речи и работе с поэтическим текстом состоятся с 21 по 23 сентября, их будет вести педагог Школы-студии МХАТ, актриса Наталья Волошина. В течение двух дней, 22 и 23 сентября, театральный критик Кристина Матвиенко прочитает открытые лекции на тему «Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка».
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