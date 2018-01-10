Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Новокуйбышевске

105

В 2018 году Новокуйбышевск станет участником регионального проекта «Фестиваль «Золотая маска» в Новокуйбышевске», в рамках которого будут показаны лучшие спектакли отечественного театра – номинанты и лауреаты Российской Национальной Театральной премии «Золотая маска».С 2000 года Фестиваль «Золотая Маска» проводит специальные проекты «Лучшие спектакли – лауреаты и участники Фестиваля «Золотая маска» в городах России».Задача проекта – познакомить регионы страны с лучшими образцами отечественного театра. За годы реализации этой масштабной программы региональные фестивали «Золотая Маска» успешно прошли более чем в тридцати городах – в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, Ярославле, Челябинске, Тюмени и других городах России. Благодаря этому проекту российские зрители смогли увидеть самые свежие премьеры сезона – серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр и его главных героев. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.География российских городов, где проходят региональные фестивали «Золотая Маска», постоянно расширяется. Осенью 2018 года «Золотая маска» планирует провести свой региональный проект в городе Новокуйбышевске. Местный театр-студия «Грань» уже не однократно становился номинантом и лауреатом премии «Золотая маска», а показы его спектаклей в Москве всегда имеют успех у зрителей, сообщает пресс-служба облправительства.