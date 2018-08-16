Фестиваль «Пластилиновый дождь-2018» откроется в Самаре 22 августа
16 августа 2018 10:44
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Как подтвердили организаторы фестиваля уличного искусства, мероприятие пройдет в г. Самаре с 22 по 26 августа 2018 года в обновленном Струковском парке (г.о. Самара, Струковский парк, ул. Красноармейская, 2а) в новом формате. Пять вечеров уличные театры, музыканты, артисты, любительские и профессиональные коллективы оригинального жанра будут показывать свое мастерство восторженным зрителям. С каждым годом фестиваль становится более масштабным: ежегодно в нем принимают участие более 200 исполнителей, а посещают – более 10 тысяч человек.
В этом году открытие фестиваля приурочено ко Всероссийскому празднику – Дню Государственного флага Российской Федерации и состоится 22 августа в 18:30. Праздник, имеющий большое значение для консолидации российского общества, теперь можно будет считать днем второго рождения любимого тысячами самарцев фестиваля.
Ранее сообщалось об отмене фестиваля «Пластилиновый дождь» ввиду отсутствия необходимого финансирования. Однако это объявление вызвало бурную реакцию расстроенных поклонников. «Пластилиновый дождь», который проводился в Самаре на протяжении 6 лет, стал визитной карточкой Самарской области, ее достоянием. Глава нашего региона принял непосредственное участие в судьбе уличного фестиваля, благодаря чему традиции не только сохранятся, но и преумножатся! Если раньше фестиваль продолжался всего два дня, то теперь артисты будут радовать своих фанатов музыкой, оригинальными номерами и нестандартными постановками целых пять дней!» – говорит программный директор фестиваля «Пластилиновый дождь» Анастасия Шадрина.
Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Самарской области и департамента по делам молодежи Самарской области. Организатором фестиваля является независимый театр «Пластилиновый дождь» при содействии департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара, а также Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары».
Заявки от коллективов не только Самарской области, но и других городов России и мира, еще принимаются. Полная программа фестиваля будет опубликована 20 августа 2018 года в группе фестиваля https://vk.com/festpd. На фестивале традиционно будут представлены различные жанры уличного искусства: уличные спектакли, танцевальные перфомансы, художники, музыканты, клоуны, живые скульптуры и ходулисты. На аллеях парка разместятся инсталляции, заработают мастер-классы, выставки и другие интерактивные площадки.
Пока же среди подтвердивших свое участие: театр «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург), театр в гриме De buffo (г. Уфа), комический театр «Унисон» (г. Москва), гость из Чили – артист оригинального жанра Murmuyo. Организатор фестиваля театр «Пластилиновый дождь» покажет новый перфоманс-шествие «Между завтра и вчера», премьера которого состоялась в начале августа в г. Санкт-Петербурге, а также спектакль «Обряд», сообщает пресс-служба облправительства.
Все выступления в этом году будут проходить на одной площадке у грота. Вход на фестиваль свободный для всех желающих (0+).
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