Фестиваль "Барабаны мира-2018" с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах вблизи Тольятти

1 июня Фонд президентских грантов объявил победителей 1-го конкурса грантов 2018, в числе которых XV юбилейный международный фестиваль "Барабаны мира" (0+). Совсем скоро «Барабаны Мира» по новому зазвучат на Волгой! Что ожидает гостей фестиваля в этом году и какие сюрпризы приготовили организаторы благодаря поддержке?В России проходит год театра и впервые под руководством опытных мастеров пройдет перфоманс "Театр Барабанов, ритма и звука", в котором смогут принять участие все гости - барабанов хватит всем!Впервые, при поддержке опорного Вуза Тольяттинский государственный Университет, пройдет "Музыкальная мастерская здоровья", где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни.За время фестиваля пройдет более 300 мастер-классов и семинаров, в которых примут участие около 4500 человек из 50 городов.Фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.Пространство перед сценой станет крытым, что, несомненно, повысит комфортность, происходящее на стене будет транслироваться на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны, а артисты станут ближе - изменена конструкция сцены, теперь здесь появится своеобразный подиум.Дизайнеры трудятся не покладая рук, наполняя фестивальное пространство авторскими арт-объектами, а деревня ездовых собак «Серебро Севера» готовится развернуть свою локацию - все желающие смогу пообщаться и сделать фото с волшебными хасками.1 июля в филармонии г. Тольятти пройдет итоговый Гала-концерт, перед началом которого лучшие мастера проведут мастер-классы для детей и взрослых.Юбилейный фестиваль обещает стать беспрецедентным по количеству мастеров, артистов и посетителей. Уже на сегодняшний день своё участие в нем подтвердили более трех десятков мастеров из двенадцати стран мира, среди которых, кстати, не только перкуссионисты. Познакомиться с ними и из первых рук перенять традиции смогут участники барабанного лагеря, который, традиционно, пройдет на неделе, предшествующей фестивалю - с 25 по 29 июня.Среди мастеров и артистов Гала-концертов старожилы фестиваля - Нилс Иле (Латвия), Джага Самба (Сенегал), Калю Куэте (Гвинея), Оссама Шахин (Ливан), Рофшан Джаббар (Азербайджан), Ивонна Фрейдман (Россия, Санкт-Петербург), Хайрулло Дадобаев (Танжикистан), Александр Остапенко (Россия, Москва), Дмитрий и Анастасия Шафран (Россия, Екатеринбург), Наталья Валесевская (Россия, Иркутск), Алексей Морозов (Россия, Москва), Дмитрий Прудецкий (Самара), так и мастера, впервые приезжающие на фестиваль - Беркант Чакыджы (Турция), Хамидреза Рахбарлам (Иран), Хами Реза Даду (Иран), Рагиб и Асеф Ханахмедовы (Дагестан).Кстати, кавказские барабаны - это, поистине уникальное зрелище, хоть раз в жизни которое увидеть нужно каждому. Вокруг кавказских барабанов ходит немало слухов. Говорят, что при игре на доули (национальный кавказский барабан) барабанщик после каждого выступления теряет до нескольких килограмм в весе, говорят, что звук барабана настраивается в зависимости от того, где и что музыкант собирается играть, что не меньше рук устает лицо от улыбки – традиционный барабанщик играет 2-3 часа и все это время он обязан улыбаться, говорят, что игру на барабане в Дагестане называют "кавказским джазом". Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Правда это или мифы, смогут убедиться посетители фестиваля "Барабаны Мира-2018".Посетить фестиваль - прекрасная возможность не только встретить старых друзей, но и завести новые знакомства. Девиз Фестиваля - "Сердцем ищи себе сердце". На протяжении 15-и лет на фестивале передается легенда о вселенском ритме, по заверениям организаторов, пришло время раскрыть тайну легенды.Фестиваль "Барабаны Мира" пройдет с 29 июня по 1 июля на базе отдыха "Транспортник" на Федоровских лугах.За годы существования Фестиваль стал своеобразной визитной карточкой Тольятти и Самарской области, посетить юбилейный фестиваль планируют много знаменитых гостей.