ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
16 декабря 2018 09:23
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На Этнофесте гостей ждут:
2 площадки
45 творческих мастер-классов для взрослых и детей
Финальный концерт 8 января в ДК Железнодорожников
Хэдлайнер: Luc Vejux (Франция) профессиональный барабанщик.
Среди площадок - театрально-музыкальная мастерская для детей от 5 лет, контактная импровизация, вокал, шаманский бубен, и многое другое.
Подробности можно посмотреть в группе фестиваля.
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