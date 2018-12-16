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Новости /  Общество /  Культура  

ЭтноФест-2019 состоится в Самаре

16 декабря 2018 09:23
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ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
Он пройдет 3-8 января.

На Этнофесте гостей ждут:

2 площадки
45 творческих мастер-классов для взрослых и детей
Финальный концерт 8 января в ДК Железнодорожников
Хэдлайнер: Luc Vejux (Франция) профессиональный барабанщик.
Среди площадок - театрально-музыкальная мастерская для детей от 5 лет, контактная импровизация, вокал, шаманский бубен, и многое другое.
Подробности можно посмотреть в группе фестиваля.
(5+)

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Комментарии



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