Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
15 марта 2019 12:52
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Международный день Навруз широко отмечается во многих мусульманских странах мира. Этот удивительный праздник весеннего обновления, в обычаях и традициях которого отражена связь человека и природы, объединяет людей разных национальностей и разных поколений.
С 18 по 21 марта 2019 года в Доме дружбы народов Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Наврузу – празднику прихода весны. Цель мероприятий – укрепление единства российской нации и содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Самарской области.
В эти дни будут организованы тематические выставки, посвященные праздничным традициям, интерактивные экскурсии, которые проведут активисты местных и региональных национальных общественных объединений, а также пройдет круглый стол «Сохранение традиций и культуры в полиэтническом регионе – Самарской области» с участием представителей органов власти, молодежных организаций и представителей национальных общественных объединений.
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