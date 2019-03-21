Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
21 марта 2019 12:20
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От всей души поздравляю всех жителей Самарской области, отмечающих Навруз, с этим древним и вечно молодым праздником!
На протяжении многих веков Самарская область остается многонациональным регионом, в котором в мире и согласии живут представители разных народов, религий и культур. Мы чтим добрые традиции предков, и свидетельством тому является отмечаемый многими жителями области Навруз — праздник, уходящий корнями вглубь тысячелетий и символизирующий молодость, изобилие, весеннее пробуждение, силу добра и прощения.
В эти дни в городах и селах губернии традиционно проходят народные гулянья и праздничные концерты, готовятся национальные блюда и угощения для гостей. И конечно, Навруз принято встречать с родными, вспоминать предков, оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.
Сегодняшний праздник, скрепляя связь времен и народов, объединяет нас в стремлении жить достойно, в мире и дружбе, и честно трудиться на благо Самарского региона и нашего общего дома — России. Мы искренне гордимся многонациональными традициями самарской земли, братским отношением между народами, и будем прикладывать все силы, чтобы сберечь это достояние для наших детей и внуков.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником вас!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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