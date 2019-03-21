Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 21 марта, 14:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 64.28
-0.04
EUR 72.94
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз

21 марта 2019 12:20
106
Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю всех жителей Самарской области, отмечающих Навруз, с этим древним и вечно молодым праздником!

На протяжении многих веков Самарская область остается многонациональным регионом, в котором в мире и согласии живут представители разных народов, религий и культур. Мы чтим добрые традиции предков, и свидетельством тому является отмечаемый многими жителями области Навруз — праздник, уходящий корнями вглубь тысячелетий и символизирующий молодость, изобилие, весеннее пробуждение, силу добра и прощения.

В эти дни в городах и селах губернии традиционно проходят народные гулянья и праздничные концерты, готовятся национальные блюда и угощения для гостей. И конечно, Навруз принято встречать с родными, вспоминать предков, оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Сегодняшний праздник, скрепляя связь времен и народов, объединяет нас в стремлении жить достойно, в мире и дружбе, и честно трудиться на благо Самарского региона и нашего общего дома — России. Мы искренне гордимся многонациональными традициями самарской земли, братским отношением между народами, и будем прикладывать все силы, чтобы сберечь это достояние для наших детей и внуков.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником вас!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 марта 2019  14:42
Этот документ будет регламентировать содержание автомобильных дорог. По нему будут установлены периоды проведения работ по содержанию дорог, а также искусственных сооружений.
Новый ГОСТ обяжет дорожников ухаживать за деревьями и чаще убирать мусор
Этот документ будет регламентировать содержание автомобильных дорог. По нему будут установлены периоды проведения работ по содержанию дорог, а также... Социум
4
21 марта 2019  14:22
Семинар имеет большое значение для понимания сущности инновационного процесса, правильной трактовки категории «инновационная продукция» для целей получения достоверных данных статистической отчетности.
Самарские предприятия и организации приняли участие в обучающем семинаре по заполнению форм отчетности в сфере инноваций
Семинар имеет большое значение для понимания сущности инновационного процесса, правильной трактовки категории «инновационная продукция» для целей... Социум
40
21 марта 2019  13:54
В Самарской областной библиотеке представят документы и издания об истории легендарного авиационного завода
В Самарской областной библиотеке представят документы и издания об истории легендарного авиационного завода
Перед читателями библиотеки и посетителями творческой встречи выступят ветераны и молодые специалисты предприятия. Социум
68
Весь список

Здравоохранение
21 марта 2019  09:39
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
153
20 марта 2019  16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка.
СОКБ им. Середавина снова «бьет» демографические рекорды
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
272
19 марта 2019  23:57
И назначил ему личный приём.
Михаил Ратманов удивился, что тольяттинский травматолог получает зарплату 15 тысяч рублей
И назначил ему личный приём.  Здравоохранение
5110
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
368
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
471
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
754
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
582
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
537
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
566
Весь список
Образование
20 марта 2019  14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».
Самарский университет приглашает юных исследователей-гуманитариев в Артек
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».   Образование
304
20 марта 2019  11:24
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека.  Образование
250
19 марта 2019  12:48
В семи школах Самары не хватает мест для будущих первоклассников
В семи школах Самары не хватает мест для будущих первоклассников
В этих случаях открываются дополнительные классы. Образование
271
Весь список

Культура
21 марта 2019  13:37
Самарская область принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги
Самарская область принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги
Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Культура
64
21 марта 2019  12:59
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
Гостей ждет обширная программа. Культура
85
21 марта 2019  12:20
Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
Губернатор отметил, что сегодняшний праздник, скрепляя связь времен и народов, объединяет нас в стремлении жить достойно, в мире и дружбе. Культура
105
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
356
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
587
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1044
Весь список


Видео
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
82
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
446
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
431
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
877
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
607
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1558
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
685
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1652
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1848
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1025
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
886
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1339
Весь список

Мероприятия
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»
Юные астрономы со всей России встретятся с космонавтом Юрием Усачевым в Самарском университете
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные