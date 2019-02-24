Дмитрий Азаров: «Зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области»
24 февраля 2019 12:15
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В субботу, 23 февраля, гала-концертом «Сверим наши песни» в Самарской области завершился традиционный «Зимний Грушинский фестиваль». Концерты в Тольятти и Самаре дали старт 51-му фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина, пишет "Волжская коммуна".
Молодые исполнители авторской песни и барды, которые многие годы являются визитной карточкой «Груши», дали три концерта. Они выступили в тольяттинском ДКИТ и дважды – в филармонии. Все концерты прошли с аншлагом. Люди приходили на них заранее, а при подходе к культурным учреждениям нередко звучало давно позабытое: «Нет лишнего билетика?»
Ничего удивительного не видит в этом один из основателей жанра авторской песни, бессменный председатель жюри фестиваля Александр Городницкий. Автор культовых бардовских песен уверен: что бы не происходило – фестиваль будет жить, а люди будут приходить и слушать авторские песни.
«Фестиваль был, есть и будет, потому что он давно не просто принадлежит Грушинскому клубу или Самаре, это уже достояние России, - констатирует Городницкий. - Это национальная гордость. Ни одна страна не собирает столько людей, объединенных авторской песней и любовью к ней, а, следовательно, к своей родной земле».
По словам мэтра, в России сакральное отношение к песне было всегда, это образ жизни. И даже несмотря на некий кризис жанра авторской песни в стране, есть молодые исполнители, в чьи руки он готов передать будущее фестиваля.
Для Галины Хомчик «зимняя Груша» - это встреча с друзьями в камерной обстановке и «возможность наконец послушать, как и что они поют».
«Летом на Грушинской поляне мы как правило разбегаемся по разным сценам и не успеваем послушать тех, кого хочется, - поясняет автор-исполнитель. - А здесь все на одной сцене и можно насладится творчеством каждого».
Она и сама с удовольствием выходит на сцену, особенно ей по душе самарская публика.
«На таких зрителях держится авторская песня. Побольше бы такой публики по всей России».
Самарский зритель не подвел и в этот раз. Каждая песня – будь то классика или новая композиция – воспринималась на ура. Но самые бурные аплодисменты были, когда на сцену поднялся легендарный Александр Городницкий, человек, «на чьих руках на протяжении десятилетий держится Грушинский фестиваль».
На сцену он поднялся не для того, чтобы спеть. Повод более весомый. Губернатор Дмитрий Азаров, который присутствовал на гала-концерте, вручил ему почетный знак «За труд во благо земли Самарской».
«Спасибо вам за наш Грушинский, спасибо за то, что вы делаете для Самарской области», - вручая награду, сказал Дмитрий Азаров.
Приветствуя участник и зрителей глава региона подчеркнул: фестиваль – это визитная карточка региона.
«Зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области».
Он поделился: во время поездок по стране, когда говорил, что из Самары, следовала одна реакция – «А, это там, где Грушинский».
«Вот какая слава, вот какая популярность у нашего фестиваля», - подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что участники и зрители Зимнего Грушинского непременно встретятся вновь, в первые выходные июля, на Мастрюковской поляне.
«Популярность фестиваля, несмотря на смену поколений и новые веяния, будет только расти. Потребности в таком душевном человеческом общении становится все больше и больше. Я в этом не сомневаюсь, я это чувствую», - резюмировал Дмитрий Азаров.
Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ
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