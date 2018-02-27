Директора государственных и муниципальных библиотек Самарской области подведут итоги работы за 2017 год

158

1 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится совещание директоров государственных и муниципальных библиотек Самарской областипо итогам работы в 2017 году. Начало - в 10.00. Оно пройдет в отделе искусств на втором этаже библиотеки. В мероприятии примут участие директора государственных имуниципальных библиотек региона и руководители управлений культуры муниципальных образований.В программе: презентация итогов деятельности библиотек в 2017 году, деловая игра «Управленческие головоломки: использовать вызовы как возможности», свободныймикрофон. В финальной части совещания будет проведена церемония награждения «Итоги года в зеркале рейтингов: кто в лидерах?».Перед началом совещания на вопросы директоров по актуальным аспектам деятельности библиотек ответят специалисты областных библиотек: консультационныеплощадки будут организованы в холле 2 этажа с 9.00 до 10.00.Для руководителей управлений культуры муниципальных образований предусмотрена эксклюзивная экскурсия по библиотеке.