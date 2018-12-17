Детский музыкально-хореографического театр "Искорки" отметит 20-летие

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17 декабря в 17:00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится юбилейный театрализованный концерт, посвященный 20-летию Детского музыкально-хореографического театра «Искорки».Коллектив является обладателем Гран-при, лауреатом и дипломантом более 250 международных конкурсов и всероссийских конкурсов и фестивалей, финалистом детского Евровидения (2009г., 2018 г.), обладателем звания «Лучший танцевальный коллектив России 2009 года», а вокалисты театра – участниками телевизионных проектов «Голос» на Первом канале и «Битва талантов» на канале «МУЗ-ТВ».С 2003 года Детский музыкально-хореографический театр «Искорки» носит звание «Народный самодеятельный коллектив Самарской области». Театр является активным участников городских и областных мероприятий.