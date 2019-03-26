День театра проведут в Самарской областной детской библиотеке

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27 марта с 10:00 до 17:00 в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдут мероприятия в рамках празднования Международного дня театра. В 10:30 самым маленьким зрителям в рамках проекта «Занавес открывается» представят театральную постановку «Колобок» в исполнении юных актеров - воспитанников детского сада №46.В 10:00 и 16:00 дошкольники и их родители станут участниками чтений вслух книг современных детских писателей с элементами театрализации.В 12:00 гостей детской библиотеки ждёт творческая встреча-дискуссия с актерами Самарского театра кукол «Лукоморье», на которой ребята поразмышляют о том, что такое театр и какова специфика театра кукол.В 14:00 пройдет мастер-класс по сценической речи от режиссера и актрисы «Уместного театра» Татьяны Каррамовой, его участники освоят базовый комплекс профессиональных упражнений на раскрепощение, артикуляцию и дикцию.В течение дня на интерактивной книжной выставке «Театр - волшебная игра» будут представлены книги о театре, а также интересные творческие задания. Посетители выставки смогут сделать памятные фотографии в тематической фотозоне.3+Фото pixabay.com