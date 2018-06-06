День русского языка отмечается ежегодно в день рождения А.С.Пушкина, 6 июня

"Уважаемые друзья!От всей души поздравляю с Днём русского языка. Традиционно мы отмечаем этот праздник в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.И это неслучайно. Именно Пушкин открыл для России и мира красоту русского слова, создал новую литературу.Каждый раз, перечитывая Пушкина, мы поражаемся глубине и энергии его образов. Актуальности мыслей и идей, на которых выросли целые поколения русских литераторов. И по сей день творчество Пушкина – источник силы для российской культуры.Благодаря ему и многим другим знаковым фигурам – Толстому, Достоевскому, Чехову, Ахматовой, Пастернаку – русский язык шагнул далеко за пределы России. Стал явлением мирового значения. Зная русский, можно найти общий язык в любой точке света. Он без труда преодолевает любые национальные и культурные границы. Ведь, как писал Николай Гоголь: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название драгоценнее самой вещи».Разумеется, язык меняется с течением времени, адаптируясь под новые социальные, политические и экономические реалии. Но есть некоторые «базовые настройки», которые нам необходимо беречь. Сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь – для самих себя, для наших детей, для всего мира.Ещё раз примите мои поздравления с Пушкинским днём России. Удачи во всём.Д. Медведев".