Через две недели завершается прием короткометражек на Самарский кинофестиваль 70/30

123

Продолжается прием работ на Самарский фестиваль независимого кино 70/30. На сегодняшний день свои короткометражки на киносмотр прислали авторы из России, Украины, Казахстана, Латвии, Армении, Испании и Ирана. Гости фестиваля смогут увидеть как игровое, так и документальное, мобильное и музыкальное кино, созданное независимыми режиссерами.В рамках юбилейного V-го Самарского кинофестиваля пройдут мастер-классы, круглые столы и презентации будущих кинопроектов. Специальным гостем мероприятия станет московский режиссер Борис Гуц, автор первого в стране полнометражного фильма, целиком снятого на смартфон – «Фагот» (2018). В настоящее время Борис Гуц совместно с Самарским кинофестивалем 70/30 проводят конкурс короткометражек, снятых на смартфон «Иначе не снимешь». Работы принимаются до 1 ноября на почту фестиваля cinemafest7030@gmail.com. Итоги конкурса будут подведены также в день Фестиваля.В этом году Самарский фестиваль независимого кино 70/30 пройдет 24 ноября.Оргкомитет напоминает, что прием киноработ на основном конкурс продлится до 1 октября 2018 года. Заявки принимаются на почту Фестиваля: cinemafest7030@gmail.com. Ознакомиться с Положением Фестиваля, скачать заявку и узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030.Напомним, что Лучшим игровым фильмом 2017 года, снятым в Самаре, была признана короткометражка Вадима Френкина «Переезд».