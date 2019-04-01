Чем заняться на этой неделе в Самаре?
1 апреля 2019 13:47
107
1 апреля, 9.30-21.00
Показ фильма "Микеланджело. Бесконечность"
ЦРК "Художественный", ул. Куйбышева, 105
12+
1 апреля 11.00-20.00
Ярмарка мастеров HandMade
Интерьерная галерея OGOGO.CENTER, ул. Садовая, 256
2 апреля, 10.00-20.00
Художественная выставка "Таланты и поклонники"
ДК "Чайка", п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21
2 апреля, 11.00-18.00
Акция "Счастливый вторник" (Бесплатное посещение музея для всех категорий граждан).
Мультимедийный парк "Россия-моя история", ул. Красноармейская, 131
3 апреля, 11.00-20.00
Выставка интерьерной живописи «WOW-эффект»
Интерьерная галерея OGOGO.CENTER, ул. Садовая, 256
3 апреля, 10.00-18.00
Выставка акварелей «Сумевший таинственным сделать простое»
Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92
4 апреля, 13.00-21.00
Выставка «Б. М. Кустодиев. Фотография. Живопись. Графика»
Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92
4 апреля, 14.00-15.30
Открытие выставки «Век Просвещения в России: литература и пресса в эпоху Екатерины II»
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14А
4 апреля, 18.30
Концерт "Орган и волшебные флейты"
Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141
5 апреля, 10.00-18.00
Выставка «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников»
Самарский литературный музей, ул. Фрунзе, 155
5 апреля, 11.00-20.00
Открытие фестиваля развлечений "Игрополис"
ТРК "Гудок", 2 этаж, ул. Красноармейская, 131
6+
Источник фото: Красивые места Самарской области
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