Чем заняться на этой неделе в Самаре?

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1 апреля, 9.30-21.00Показ фильма "Микеланджело. Бесконечность"ЦРК "Художественный", ул. Куйбышева, 10512+1 апреля 11.00-20.00Ярмарка мастеров HandMadeИнтерьерная галерея OGOGO.CENTER, ул. Садовая, 2562 апреля, 10.00-20.00Художественная выставка "Таланты и поклонники"ДК "Чайка", п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 212 апреля, 11.00-18.00Акция "Счастливый вторник" (Бесплатное посещение музея для всех категорий граждан).Мультимедийный парк "Россия-моя история", ул. Красноармейская, 1313 апреля, 11.00-20.00Выставка интерьерной живописи «WOW-эффект»Интерьерная галерея OGOGO.CENTER, ул. Садовая, 2563 апреля, 10.00-18.00Выставка акварелей «Сумевший таинственным сделать простое»Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 924 апреля, 13.00-21.00Выставка «Б. М. Кустодиев. Фотография. Живопись. Графика»Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 924 апреля, 14.00-15.30Открытие выставки «Век Просвещения в России: литература и пресса в эпоху Екатерины II»Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14А4 апреля, 18.30Концерт "Орган и волшебные флейты"Самарская филармония, ул. Фрунзе, 1415 апреля, 10.00-18.00Выставка «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников»Самарский литературный музей, ул. Фрунзе, 1555 апреля, 11.00-20.00Открытие фестиваля развлечений "Игрополис"ТРК "Гудок", 2 этаж, ул. Красноармейская, 1316+Источник фото: Красивые места Самарской области