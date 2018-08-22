Большинство самарцев за передачу здания Фабрики-кухни Третьяковке
22 августа 2018 11:15
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Как сообщалось ранее, была озвучена идея передать историческое разрушающееся здание кому-то более заинтересованному. Об этом сообщал советник Росгвардии Александр Хинштейн. Были предложены три варианта: Третьяковская галерея, Русский музей, музей архитектуры Щусева.
"По итогам голосования большинство склонилось к Третьяковке. Если честно, этот вариант мне тоже нравится больше, тем более, что в ГТГ огромная коллекция ХХ в., а в 2021 г. Крымский вал закрывается на реконструкцию. Результаты опроса переслал В. Мединскому и З. Трегуловой. Ждём 1.09", - пишет Александр Хинштейн в своем твиттере.
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