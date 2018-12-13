Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке

83

МТС совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».Творческим заданием конкурса было создание пейзажей с видами достопримечательностей и красивых мест Самары и Самарской области. За время проведения конкурса школьники из Самары, Тольятти, Борского и других городов и сел губернии выложили на сайт pokolenie.mts.ru около 150 работ с видами знаковых мест, достопримечательностей и природных красот родного края. Все работы, созданные юными самарцами в рамках регионального конкурса и загруженные на сайт проекта «Поколение М», примут участие в федеральном этапе проекта, главный приз в котором – возможность выставить свою работу в Третьяковской галерее осенью 2019 года на специальной экспозиции «Поколения М».Жюри, состоящее из сотрудников музея и представителей организаторов «Поколения М», выбрало участников, чьи работы наиболее ярко и красочно продемонстрировали красоту и уникальность природы и архитектуры Самарской области. Третье место было присуждено 11-летней Алене Папазян за работу с изображением памятника самарского модерна, легендарной «дачи со слонами». «Серебро» досталось знакомому каждому самарцу пейзажу с видом на Волгу и памятник основателю города, князю Григорию Засекину, нарисованному 14-летним Иваном Цикуновым. А победительницей регионального этапа стала 15-летняя Ирина Юшинова, приславшая на конкурс около десяти пейзажей – жюри впечатлил изображенный девушкой вид на деревянный дом с башенкой, расположенный на ул.Арцыбушевской.Лучшие детские рисунки с видами городских достопримечательностей, присланные на конкурс «Самара глазами детей», войдут в «Виртуальную прогулку» - интерактивный путеводитель по городу, запущенный МТС в 2017 году.Кроме номинации «Третьяковская галерея – online», дети от 6 до 18 лет могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте http://pokolenie.mts.ru/. Прием работ ведется до 31 мая 2019 года.