Благотворительный проект "театральный маршрут" для жителей самарской Безымянки открывает четвертый сезон
7 ноября 2018 10:34
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Проект «Театральный маршрут-4. Сезон 2018-2019гг.» будет по-прежнему способствовать улучшению качества жизни малообеспеченных категорий жителей Кировского района, знакомя их с самыми интересными событиями театральной жизни Самары. Проект реализуется Фондом Арконик в партнерстве с Фондом «Устойчивое развитие» (Москва) и АНО «Информационный музыкальный центр» (Самара).
Не менее 600 ветеранов металлургического завода, учащихся и педагогов школ Металлурга, подопечных общественных организаций побывают в новом сезоне на театральных представлениях, для чего будет организовано 14 автобусных трансферов из Кировского района в театры Самары. Кроме того, жители Кировского района смогут посетить не менее четырех общедоступных встреч со знаменитыми актерами и музыкантами Самары и Москвы в ДК «Победа».
Начиная с 2015 года, более двух тысяч жителей Безымянки бесплатно посетили свыше 35 спектаклей оперного и драматического театров, театров «САМАРТ», «Камерная сцена», «Актерский дом», «Грань», «Самарская площадь». В ДК «Победа», ДК «Металлург», музыкальной школе им. Г.В. Беляева, Центре детского творчества «Металлург» прошли открытые встречи с заслуженными артистами России Владимиром Гальченко, Олегом Беловым, Ольгой Агаповой, Сергеем Захаровым, Андреем Антоновым, обладателями премии «Самарская театральная муза» Ириной Янцевой, Марией Феофановой, Виктором Мирным, Татьяной Лариной, Василием Черновым, солистами Юлией Марковой, Дмитрием Буцыковым, Николаем Фефиловым, а также с художественными руководителями театров САМАРТ и «Грань» Павлом Маркеловым и Денисом Бокурадзе.
Участники проекта «Театральный маршрут» прослушали популярные лекции профессоров самарских вузов Зои Кобозевой и Дмитрия Дятлова, посетили открытие выставки и мастер-класс в художественном музее, а также автобусные экскурсии по городу и праздничные концерты в филармонии.
Центральным событием прошедшего сезона проекта стал приезд в Самару выдающихся российских музыкантов, солистов Российского национального оркестра, преподавателей и выпускников Московской консерватории Владислава Лаврика, Максима Рубцова и Анастасии Гончаровой: открытый концерт в Самарском музыкальном училище и бесплатные мастер-классы для учащихся самарских музыкальных школ.
В четвертом сезоне проекта «Театральный маршрут» запланированы посещения новых зданий самарских театров, премьер, знаковых концертов и выставок. По просьбам зрителей в Самару опять приедут московские музыканты с новой программой, будут продолжены лекции и мастер-классы. Откроет «Театральный маршрут-4» творческая встреча с обладателем Гран-при международного конкурса Елены Образцовой, финалистом проекта «Синяя птица» на телеканале «Россия», тенором Валерием МАКАРОВЫМ (Москва). Концерт и церемония открытия нового сезона состоятся 10 ноября, в субботу, в 13:00, в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а).
Вход на встречу свободный (12+).
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