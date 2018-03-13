13 марта в Москве Новокуйбышевский театр «Грань» откроет программу «Золотая Маска в городе»
13 марта 2018 19:15
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В проекте «Золотая Маска в городе» в театральное пространство превращаются улицы и площади столицы, парки, музеи и офисные центры. Театр в формате уличных перформансов, выставок и инсталляций выходит в город. Программа проводится уже пятый год. В числе участников – номинанты национальной театральной премии.
В этом году программу «Золотая Маска в городе» откроет Новокуйбышевский театр-студия «Грань». 13 марта в 15.00 на площадке Центрального рынка на Рождественском бульваре театр покажет фрагмент спектакля «Король Лир».
Сценическими площадками “Маски в городе”-2018 станут Ленинградский вокзал, метрополитен, БЦ «Большевик», Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москвариум на ВДНХ и другие.
В проекте принимают участие 13 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Якутска и Новокуйбышевска. Завершится программа 14 апреля специальной постановкой «Золотая Маска в городе» компании «Яркие люди» (Москва).
Фото: vkonline.ru
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