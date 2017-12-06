70 исторических и культурных объектов в Самаре оснастят информационными пюпитрами

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7 декабря в 11.00 состоится презентация пилотной серии информационных пюпитров о городских достопримечательностях Самары, установленных в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.Начало осмотра – место установки информационного пюпитра на пл. Революции.Проект призван сделать городскую среду более комфортной с помощью создания современной навигации по знаковым объектам, обеспечить гостей ЧМ-2018 информацией о городе в удобном для них формате и повысить интерес жителей и гостей города к историческим местам и достопримечательностям, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что весной 2017 года между администрацией Самары и оператором сотовой связи МТС было подписано соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды. Соглашение предполагает реализацию масштабного историко-культурного инновационного проекта «Виртуальная прогулка» – интерактивного путеводителя по главным культурным и историческим объектам города.В ноябре 2017 года стартовал пилотный этап проекта - информационными пюпитрами оснащены 7 главных достопримечательностей в центре Самары. Планируется, что всего проект охватит около 70 исторических и культурных объектов города.