20 февраля исполняется 20 лет со дня мировой премьеры оперы «Видения Иоанна Грозного» в Самаре
19 февраля 2019 17:03
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Опера «Видения Иоанна Грозного» была написана в 1994 году. Самарский театр работал над постановкой в течение года, с весны 1998, когда Мстислав Ростропович приехал знакомиться с труппой и оркестром. В первом премьерном спектакле 20 февраля 1999 года в главных партиях выступили солисты театра Андрей Антонов (Иоанн Грозный), Сергей Шамшин (Царевич Иван), Валерий Бондарев (Федор Басманов), Михаил Губский (Василий Новгородец), Владимир Киселев (Алексей Басманов), Юлия Ермишкина (Анастасия), Вячеслав Храмов (Малюта Скуратов) и другие.
Небольшой архив фото- и видеоматериалов Самарского академического театра оперы и балета, посвященных юбилею легендарной премьеры здесь, передает пресс-служба министерства культуры СО.
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