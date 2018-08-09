11 августа на центральной площади села Ширяево пройдет фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»

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Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией, конкурс «вишневого» костюма, а также ярмарка ремесленников, мастер-классы, потешные бои, хороводы, песни, танцы, «вишневая» лотерея.Программа фестиваля:Площадка «Вишнёвое настроение»:встреча гостей народным ансамблем «Вольница» с песнями, забавами, угощение вишней и вручение программы и карты фестиваля.Место: площадка около пристани.Время: по времени прибытия водного транспорта с гостями с 9.00 до 14.00.Площадка «Вишнёвая ярмарка»:ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции, дегустацией чая и вишневого варенья.Место: ул. Некрасовская, д. 1.Время: 10.00 — 20.00.Площадка «Богатырская силушка»:площадка с возможностью участия в старинных народных потехах и забавах.Время: 10.00 — 18.00.Поляна «Вишневый садик»:площадка для самых маленьких участников и гостей фестиваля с аттракционами, играми и забавами.На площадке «Вишневый мастер-класс» все желающие смогут изготовить вишневый сувенир из различных материалов.Время: 10.00 — 16.00.Поляна «ФОТОВишня»:Площадка для фотографирования.Время: 10.00 — 16.00.Поляна «Вишневый погребок»:гастрономические ряды, где можно приобрести продукты как от заводских производителей, так и от сельчан.Время: 10.00 — 18.00.Главная фестивальная площадка «Жигулевская вишня»:10.00 — 11.30 Регистрация участников конкурсов «Вишневый пирог».10.00 — 11.00 Регистрация участников конкурсов «Вишневый костюм».10.30 — 11.00 «Вишневая лотерея».11.00 — 11.45 «Вишневая мозаика» — дефиле в рамках конкурса костюмов.11.30 — 12.30 Народное голосование за лучший пирог.11.45 — 12.00 Награждение победителей конкурса костюмов.12.00 — 12.15 Открытие фестиваля.12.15 — 13.45 Выступление творческих коллективов Самарской области.13.45 — 14.00 Награждение участников конкурса «Вишневый пирог».14.00 Дегустация вишневых пирогов.14.00 — 17.00 «Вишневая лотерея». Выступление творческих коллективов Самарской области.В программе возможны изменения.Подробная информация о фестивале: https://vk.com/zhigvishnya, передает пресс-служба администрации Самары