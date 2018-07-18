Выставка истории чемпионатов мира по футболу работает в Самаре

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В Самарской областной библиотеке работает выставка «От Льва Вилли до Волка Забиваки: история чемпионатов мира по футболу». На ней представлена фотографии команд-победительниц чемпионатов мира по футболу с 1930 по 2018 годы. Среди вошедших в экспозицию книг можно увидеть самые разные издания о футболе, стратегии игры, автобиографии лучших игроков и тренеров. Отдельный раздел посвящен сборным СССР и России.Визуальная часть выставки представлена фотографиями команд-победительниц чемпионатов мира по футболу с 1930 по 2018 годы.Также посетители экспозиции познакомятся с книгами, рассказывающими о футболе, истории чемпионатов мира. Так, например, самые разные показатели и статистические факты о футболе можно найти в книгах Михайлова О. В. «19 чемпионатов мира по футболу в зеркале наукометрической статистики: факты, цифры, экзотика» и Сточика А. М. «Чемпионаты мира по футболу».Тонкости игры и стратегии успеха раскрываются в книгах и автобиографиях лучших игроков и тренеров по футболу, среди них такие издания, как Бланше Б. «Зидан: Бог, который просто хотел быть человеком», Мейер М. «Луи ван Гал: биография» и многие другие.Отдельный раздел выставки посвящен сборным СССР и России, их победам и поражениям. Самым успешным в истории отечественного футбола стал чемпионат мира 1966 года в Англии, где российская сборная дошла до полуфинала.О самых результативных игроках сборных можно прочитать в книге Васильева П. А. «Последний кумир: российский футбол от Яшина до Газзаева».Дополняют экспозицию презентация на интерактивной панели, посвященная истории талисманов чемпионатов мира, и документальный фильм «Лучшие голы чемпионатов мира по футболу».