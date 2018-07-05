Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
5 июля 2018 13:03
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В праздничный день работники предлагают посетителям семейную игру "Мой любимый зоопарк", который будет включать в себя викторину о животных, конкурс "Рыбалка",литературно- музыкальный конкурс, конкурс "Следопыт", конкурс "Зеленый ящик" (0+). Все посетители смогут принять участие в акции "Погладь меня" с прирученными животными и сделать аквагрим (Аквагрим работает с 12.00 до 13.30).
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