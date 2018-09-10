В Самарском театре оперы и балета готовится новая хореографическая редакция балета "Лебединое озеро"

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15 и 16 сентября в 18:30 – в САТОБ премьера новой хореографической редакции легендарного балета«Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского — один из самых часто исполняемых балетов, настоящий символ балетного искусства.Первая хореографическая версия балета, поставленная в 1877 году в московском Большом театре Вацлавом Рейзингером, оказалась неудачной. В 1895 году в Санкт-Петербурге была поставлена более успешная версия Мариуса Петипа и Льва Иванова. В ней танцевал Александр Горский, который и взялся 1901 году поставить «Лебединое озеро» в Москве.Горский лишил первое действие атмосферы придворной чинности, а во втором изменил знаменитые «лебединые сцены»: нарушил симметрию петербургской версии, увеличил количество исполнителей. Именно Горский, который продолжал совершенствовать «Лебединое озеро» еще двадцать лет, создал всем известный танец маленьких лебедей.«Лебединое озеро» в постановке Горского не дошло до нас целиком, но до сих пор в большинстве редакций спектакля сохранились те или иные сценические воспоминания о его работе. Нынешняя постановка в новой хореографической редакции, которую создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака — дань уважения великому мастеру прошлого, сообщили в пресс-службе театра.