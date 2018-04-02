В Самаре состоялся финал ежегодного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»

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31 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся финал и награждение победителей ежегодного Областного конкурса короткого рассказа «Сестраталанта».Торжественная часть началась с выступления актера театра «СамАрт» Алексея Елхимова, прочитавшего монолог Сатина о человеке из пьесы Горького «На дне».Всем финалистам вручили дипломы, а также призы и памятные подарки от партнеров конкурса.Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале «Русское эхо», в областном журнале «Молодёжная волна» и других литературных изданиях.Итоговый сборник конкурса будет издан осенью этого года.В церемонии награждения приняли участиt ведущий консультант министерства культуры Самарской области Мария Сергеевна Пошехонова, обладатель литературнойпремии «Дебют» и автор книги «Безымянлаг» Андрей Олех, главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко, председатель совета «Школы методологии и игротехники»Олег Вейс, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев, а также известный писатель-фантаст Ник Перумов.