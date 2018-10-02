В Самаре состоится Фестиваль науки
2 октября 2018 09:40
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Большую часть программы Фестиваля науки в Самаре представляют "Науки о жизни". Главенство в этой неисчерпаемой теме взяла биология во всем ее многообразии, и это не мудрено, ведь окружающий мир и природа не перестают удивлять и вдохновлять даже при самых невообразимых скачках технического прогресса
Что ждет гостей фестиваля?
Огромное многообразие микромицетов (что это?), лишайников и мхов, целый мир под линзами микроскопов, тропа выживания и наука красоты(это вам не шутки!), знакомство с особенностями флоры Самарской области, презентация растений, занесенных в нашу региональную красную книгу, выставка-ярмарка удивительных растений, которые выращивают в Ботаническом саду Самарского университета и даже создание собственного физиологического паспорта.
Мероприятие пройдет 12 октября, с 10:00 до 18:00 в Манеже Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 17)
Программу можно посмотреть здесь.
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