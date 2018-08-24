В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции «Ночь кино»

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В субботу, 25 августа 2018 года, в Самарской области пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино».Ежегодную акцию «Ночь кино» проводят Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, Портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Самарской области организатором акции выступает Агентство социокультурных технологий.В Самарской области «Ночь кино» пройдет в 30 муниципальных образованиях (в муниципальных районах Волжский, Кошкинский, Похвистневский, Безенчукский, Хворостянский, Ставропольский, Сергиевский, Шигонский, Красноярский, Кинельский, Богатовский, Алексеевский, Нефтегорский, Большечерниговский, Камышлинский, Борский, Клявлинский, Шенталинский, Приволжский, Челно-Вершинский, Кинель-Черкасский, а также в городах Самара, Отрадный, Кинель, Похвистнево, Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск).Цель акции - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.25 августа в 16:00 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает жителей и гостей Самары на развлекательную программу в рамках проекта «Выходные дни на улице Куйбышева» и в 17:30 на бесплатные кинопоказы Всероссийской акции «Ночь кино» (12+).

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