В Самаре пройдет транссибирский Арт-Фестиваль. TONALi: молодые – молодым!
25 марта 2019 13:08
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26 марта в 17:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится первый концерт самарского этапа Транссибирского Арт-Фестиваля (12+). По итогам 2018 года, подведенным газетой «Музыкальное обозрение», Транссибирский Арт-Фестиваль назван фестивалем года, а его руководители - Вадим Репин и Олег Белый - персонами года. Попечительский совет Транссибирского Арт-Фестиваля возглавляет Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.
В Самарской филармонии этот фестиваль будет проходить в третий раз. Откроет его проект TONALi TOUR Transsiberian.
TONALi – это инновационный культурно-просветительский проект, включающий в себя конкурс, академию и фестиваль. Благодаря уникальной комплексной программе поддержки музыкантов под девизом «Молодые – молодым», талантливые исполнители ежегодно увлекают классической музыкой около 40 000 детей и подростков в Германии, а также за ее пределами (в России, Италии, Швейцарии, Австрии, Голландии, Греции, Китае и США). Сотрудничая с ведущими театрами, фестивалями и образовательными структурами во всем мире, TONALi зарекомендовал себя как «генератор публики».
Концерт трех молодых европейских музыкантов, который пройдет 26 марта в Самарской филармонии, станет финальной точкой самарского этапа проекта TONALi TOUR Transsiberian.
В программе: К. Шуман. Фортепианное трио соль минор, соч. 17; Й. Гайдн. Фортепианное трио Соль мажор (с венгерским рондо); Й. Брамс. Венгерский танец (обработка для фортепианного трио); Фортепианное трио Си мажор, соч. 8; Ф. Крейслер. Венский марш (обработка для фортепианного трио).
Исполнители: Даниэль Голод (фортепиано, Израиль), Артур Русановский (скрипка, Нидерланды), Иван Сканави (виолончель, Россия).
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