В Самаре представят выставку о Параде 1941 г. в Куйбышеве

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23 октября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится торжественное открытие интерактивной выставки «Свидетели истории. Участники и организаторы Парада 1941 г. в Куйбышеве».7 ноября 1941 г одновременно со знаменитым московским парадом состоялся наземный и воздушный парад в Куйбышеве. По площади Куйбышева прошли соединения и части Приволжского военного округа. Сотни боевых самолетов пронеслись над городом. Большинство участвовавших в параде военных частей уже 7 и 8 ноября отправились на фронт.В экспозицию областной научной библиотеки включены уникальные фото- и видео документы о событиях 7 ноября на площади Куйбышева. Тем, кто изучает историю не по учебникам, а предпочитает самостоятельно погружаться в контекст событий, будет интересно познакомиться с архивными документами, свидетельствами участников и очевидцев, материалами из периодической печати, изданиями и публикациями по данной теме. Посетители смогут также увидеть материалы, рассказывающие об организаторах и участниках исторического парада.В ходе официального открытия выставки пройдет встреча с известным исследователем данной темы, автором информационно-справочного издания «Операция «Парад» Андреем Бондаренко. «Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и Москве. Московский продолжался 25 минут, а куйбышевский – полтора часа. Да ещё свыше часа длилась демонстрация жителей города. Хотя за первые 5 месяцев войны население Куйбышева увеличилось с 390 тысяч до 523 тысяч человек, демонстрация 178 тысяч куйбышевцев была более чем внушительной. По количеству войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой армейской операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч человек», – рассказывает Андрей Бондаренко.Интерактивная выставка «Свидетели истории. Участники и организаторы Парада 1941 г. в Куйбышеве» будет работать с 23 октября по 16 ноября по адресу: пр. Ленина, 14а, Самарская областная универсальная научная библиотека (корпус № 1), многофункциональный зал.Запись на экскурсии по телефону: 8(846) 335-67-58