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В Самаре покажут документально-постановочный фильм «Константин Головкин. История дома со слонами»

27 августа 2018 10:44
113
В Самаре покажут документально-постановочный фильм «Константин Головкин. История дома со слонами»
Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области.

В среду, 29 августа 2018 года, в 17:00 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами» (Россия, 2017, документальный, 28 мин., 12+) кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ» (Санкт-Петербург), съёмки которого состоялись Самаре в 2017 году. Фильм рассказывает об одном из уникальных памятников архитектуры области – объекте культурного наследия федерального значения «Дом со слонами», а также о его создателе Константине Головкине.

Фильм «Константин Головкин. История дома со слонами» сняла молодой режиссёр Наталья Чернышева, которая впервые побывала в Самаре в 2010 году и, по ее словам, навсегда «влюбилась» в дачу Головкина. Главные роли в фильме исполнили артисты «СамАрта» Елена Голикова и Ярослав Тимофеев.
В программе:
- 16.30 – встреча гостей в арт-фойе ЦРК «Художественный» - презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина» в качестве туристического бренда. Автор и ведущий презентации - руководитель Музея Модерна Михаил Савченко;
- 17.00 - показ исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»;
- 17.30 - творческая встреча со съемочной группой кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ», в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области. Спонсор мероприятия - ОАО «Самарский хлебозавод №5».

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Комментарии



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