В Самаре покажут документально-постановочный фильм «Константин Головкин. История дома со слонами»
27 августа 2018 10:44
113
В среду, 29 августа 2018 года, в 17:00 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами» (Россия, 2017, документальный, 28 мин., 12+) кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ» (Санкт-Петербург), съёмки которого состоялись Самаре в 2017 году. Фильм рассказывает об одном из уникальных памятников архитектуры области – объекте культурного наследия федерального значения «Дом со слонами», а также о его создателе Константине Головкине.
Фильм «Константин Головкин. История дома со слонами» сняла молодой режиссёр Наталья Чернышева, которая впервые побывала в Самаре в 2010 году и, по ее словам, навсегда «влюбилась» в дачу Головкина. Главные роли в фильме исполнили артисты «СамАрта» Елена Голикова и Ярослав Тимофеев.
В программе:
- 16.30 – встреча гостей в арт-фойе ЦРК «Художественный» - презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина» в качестве туристического бренда. Автор и ведущий презентации - руководитель Музея Модерна Михаил Савченко;
- 17.00 - показ исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»;
- 17.30 - творческая встреча со съемочной группой кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ», в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов.
Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области. Спонсор мероприятия - ОАО «Самарский хлебозавод №5».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 августа 2018 14:56
Соревнования пройдут в два этапа: проверка теоретических знаний и наличие практических навыков. Социум
3
27 августа 2018 14:46
Запланированы курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания - по преподаванию общественных дисциплин с использованием ресурсов... Социум
40
27 августа 2018 14:04
С помощью которого граждане смогут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог прямо с места событий. Социум
93
Здравоохранение
27 августа 2018 11:26
Не исключено, что им станет государство: все большие усилия по спасению необходимой региону клиники предпринимают областные власти. Здравоохранение
145
27 августа 2018 10:52
Как недосып, так и пересыпание влияют на вероятность смерти от болезней сердца. Здравоохранение
140
24 августа 2018 16:27
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
229
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
91
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
728
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
979
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
278
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
261
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
327
Образование
25 августа 2018 10:45
Также она отметила, что на уроках необходимо переходить от "чтения и перевода к общению". Образование
316
24 августа 2018 14:46
Образование
256
24 августа 2018 13:46
Для многих студентов важно не просто написать дипломную работу, а сделать ее идеальной. Чтобы добиться такого результата, мало следовать основным правилам. Образование
99
Культура
27 августа 2018 14:00
Будут сражаться четыре команды. Культура
105
27 августа 2018 13:47
Оно состоится в кинотеатре «Филин». Культура
76
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
137
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
144
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1115
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1336
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
137
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
733
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1349
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1016
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1719
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1480
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
137
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1084
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
727
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
833
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
840
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
597
Мероприятия