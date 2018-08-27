В Самаре покажут документально-постановочный фильм «Константин Головкин. История дома со слонами»

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В среду, 29 августа 2018 года, в 17:00 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами» (Россия, 2017, документальный, 28 мин., 12+) кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ» (Санкт-Петербург), съёмки которого состоялись Самаре в 2017 году. Фильм рассказывает об одном из уникальных памятников архитектуры области – объекте культурного наследия федерального значения «Дом со слонами», а также о его создателе Константине Головкине.Фильм «Константин Головкин. История дома со слонами» сняла молодой режиссёр Наталья Чернышева, которая впервые побывала в Самаре в 2010 году и, по ее словам, навсегда «влюбилась» в дачу Головкина. Главные роли в фильме исполнили артисты «СамАрта» Елена Голикова и Ярослав Тимофеев.В программе:- 16.30 – встреча гостей в арт-фойе ЦРК «Художественный» - презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина» в качестве туристического бренда. Автор и ведущий презентации - руководитель Музея Модерна Михаил Савченко;- 17.00 - показ исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»;- 17.30 - творческая встреча со съемочной группой кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ», в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов.Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области. Спонсор мероприятия - ОАО «Самарский хлебозавод №5».