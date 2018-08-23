Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму
23 августа 2018 09:52
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22 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершается Смена «Лето, джаз и рок-н-ролл». Она объединила 450 молодых вокалистов и музыкантов, рэп-исполнителей, sound-продюсеров и диджеев со всей страны.
На официальном закрытии подвели итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов и состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 50 идей.
В числе финалистов Валерий Макаров из Самарской области с инициативой проведения музыкального фестиваля «Неделя Шостаковича в Самаре».
«Имя великого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича имеет большое значение для нашего региона. В период Великой Отечественной войны Самара была запасной столицей СССР, поэтому сюда и был направлен музыкант в эвакуацию. Здесь он активно работал над Симфонией №7. 5 марта 1942 г. в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась премьера композиции. В рамках Фестиваля «Неделя Шостаковича в Самаре» симфонический оркестр Самарской филармонии представит Симфонию №7 – одно из важнейших его произведений. Основной идеей проекта станет проведение конкурса, в котором выдающиеся деятели культуры и искусства будут выявлять талантливую молодёжь в номинациях: «Академическое пение», «Композиция», «Фортепиано», «Музыковедение». Особенностью конкурса является возможность живого обмена опытом, получения квалифицированных консультаций от членов жюри, во время которых происходит разбор сильных и слабых сторон выступлений соискателей, даются необходимые рекомендации. Для участников фестиваля будет организована выставка художественных работ Самарского художественного училища», – рассказал Валерий.
В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.
Спортивную программу на форуме представляет команда тренеров федеральной сети фитнес-клубов Территория Фитнеса.
Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи, сообщает пресс-служба Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".
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