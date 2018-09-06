Театр им. Вл. Маяковского откроет фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске

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С 7 по 22 сентября 2018 года Новокуйбышевск станет участником регионального проекта Российской Национальной театральной Премии и фестиваля «Золотая Маска» «Фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске».Фестиваль откроется 7 сентября, в торжественной церемонии открытия примут участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, глава г.о. Новокуйбышевск Сергей Марков.Будет показан спектакль Театра им. Вл. Маяковского (г. Москва) «Отцы и сыновья», который поставлен по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».Продолжительность спектакля - 2 ч. 45 мин.,12+.Спектакль пройдет 7 и 8 сентября на Большой сцене ТКК «Дворец культуры». Начало в 19:00.