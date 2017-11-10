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10 Самых Популярных Дедов Морозов России

10 ноября 2017 09:48
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10 Самых Популярных Дедов Морозов России Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов.
Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных Дедов Морозов в России.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

18 ноября в Великом Устюге в свой День рождения главный российский Дед Мороз зажгет огни на первой новогодней елке в стране.

Дед Мороз в Великом Устюге Вологодской области, Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Татарстана, Паккайне в карельском Олонце, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве входят в первую десятку самых популярных Дедов Морозов в России.

Главный российский Дед Мороз принимает гостей в своей вотчине в городе Великий Устюг Вологодской области.

Татарский Дед Мороз Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы принимают гостей в резиденции в селе Яна Кырлай, Арский район, Республика Татарстан в 80 км от Казани.

Карельский Морозец Паккайне принимает гостей в резиденции в городе Олонец Республики Карелии. У Паккайне есть брат Талви Укко с резиденцией в карельском селе Чална рядом с Петрозаводском.

Бурятский Дед Мороз Саган Убген (Сагаан Убугун) или «Белый Старец» принимает гостей в резиденции в Улан-Удэ Республики Бурятия

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл (Снежная девочка) встречает гостей в резиденции в селе Шаркан Республики Удмуртия.

Марийский Дед Мороз Юшто Кугыза вместе с внучкой Лумудыр принимает гостей в резиденции в селе Кукнур Республике Марий Эл.

Мордовский Дед Мороз Якшамо Атя принимает гостей в резиденции в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области.

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири принимает гостей в резиденции в поселке Горнокнязевск, Приуральский район, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чувашский Дед Мороз Хел Мучи вместе с внучкой Юр Пике принимают гостей в этнокомплекса «Ясна» д. Кшауши Чебоксарского района Республики Чувашия.

Тувинский Дед Мороз Соок Ирей принмает гостей в Кызыле Республики Тува.

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