Самарцев ждут в музее Эльдара Рязанова
3 января 2019 11:49
18
В новогодние праздники 2019 года жители и гости Самары могут посетить музей Эльдара Рязанова? сообщает горадминистрация. Экспозиция музея будет открыта для посетителей:
— 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00.
Касса музея закрывается в 19.30.
6+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 января 2019 10:37
Составлен гороскоп для каждого знака Зодиака. Социум
82
2 января 2019 22:10
Среди его песен такие суперхиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Слушай, ночь" и другие. До сольной карьеры Кельми участвовал в коллективах... Социум
10490
2 января 2019 20:57
В своём блоге в "Инстаграме" певица заявила, что такой работы от неё фанаты не ожидали. Социум
565
Здравоохранение
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
782
29 декабря 2018 17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Здравоохранение
724
28 декабря 2018 15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года. Здравоохранение
580
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
205
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
281
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
314
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
321
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
292
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
437
Образование
31 декабря 2018 09:53
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Образование
462
30 декабря 2018 23:52
Его намерены реализовать до 2024 года. Образование
502
29 декабря 2018 13:15
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
385
Культура
3 января 2019 11:49
Касса музея закрывается в 19.30. Культура
10
31 декабря 2018 11:15
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Культура
1049
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1101
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
346
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
559
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
785
Видео
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
771
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
486
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1101
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
426
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
3024
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
345
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1335
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1165
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1520
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1909
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2059
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3289
Мероприятия