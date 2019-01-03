Самарцев ждут в музее Эльдара Рязанова

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В новогодние праздники 2019 года жители и гости Самары могут посетить музей Эльдара Рязанова? сообщает горадминистрация. Экспозиция музея будет открыта для посетителей:— 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00.Касса музея закрывается в 19.30.6+