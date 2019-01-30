Самарцев приглашают в кирху на органный концерт

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “И.С. Бах и ученики”, который состоятся 10 февраля в 17.00.За органом – лауреат международных конкурсов доцент МГК им. П.И.Чайковского Алексей ШЕВЧЕНКО.Великий И.С. Бах своим современником был известен, прежде всего, как органист и его композиторское наследие для «короля музыкальных инструментов» поистине огромно. Алексей Шевченко в своей новой программе хочет познакомить слушателей не только с произведениями разных жанров классика немецкой музыки барокко, но и с музыкальными опусами его учеников. В программе концерта помимо произведений И.С.Баха, прозвучит музыка его сына К.Ф.Э.Баха и его учеников – И.Г.Мюттеля, И.В.Гесслера, И.Г.В.Пальшау.6+