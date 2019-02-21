Самарцев приглашают на проект «От кольчуги до мундира»

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Примерить на себя доспехи прошлого, а также почувствовать, сколько весит настоящий русский меч, увидеть реплики настоящего боевого оружия, уникальную коллекцию ножей, военную экипировку сегодняшнего дня - можно в Историческом парке с 19 по 28 февраля!Выставка находится по адресу г. Самара, ул. Красноармейская д. 131, ТК «ГУДОК», 3 этаж.6+