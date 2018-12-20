Самарцев приглашают на Рождественский вечер с клавикордом

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Всех, кому интересны необычные "ивенты"), приглашают 25 декабря, в 19:30, в Горький-центр на ул. Куйбышева, 113.Уроженка Самары Марина Ишина расскажет о рождественской барочной музыке и сыграет её на клавикорде, который сама привезет из Питера.Марина - участница фестивалей старинной музыки, а также мастер-классов ведущих исполнителей Европы.Несмотря на молодость, она уже завоевала известность своими авторскими программами из редко исполняемых произведений для старинных клавишных инструментов. Обязательный элемент концертов Марины — ее увлекательный рассказ об эпохе барокко и авторах минувших веков. «Сон Барафостуса» — это название одной из пьес, которая прозвучит в концерте.(10+)