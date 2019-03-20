Самарский театр оперы и балета реализует проект «Посвящение Дмитрию Шостаковичу»
20 марта 2019 13:14
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В сентябре 2018 года проект САТОБ «Посвящение Дмитрию Шостаковичу» был признан победителем IV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области в номинации «Духовность и культура».
В рамках проекта в фойе первого этажа театра будет установлен бюст композитора. Автор – известный в Самаре и России скульптор, член Московского Союза художников Карэн Саркисов.
Церемония открытия скульптуры будет приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Целью проекта является сохранение и распространение исторической памяти о великом отечественном композиторе, пианисте и преподавателе Дмитрии Шостаковиче, его творчестве и вкладе в мировую культуру, а также памяти об истории России и о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович — классик музыки XX века, получивший бесспорное всемирное признание еще при жизни. Его оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда», балеты «Болт» и «Светлый ручей» произвели революцию в музыкальном театре. В 1941-1943 годах Шостакович жил и работал в Куйбышеве, куда был эвакуирован из Ленинграда во время блокады. Здесь он закончил работу над своей знаменитой Седьмой симфонией, и здесь же 5 марта 1942 года на сцене оперного театра состоялось ее первое исполнение силами оркестра Большого театра России, тоже находившегося в эвакуации в Куйбышеве.
В рамках проекта «Посвящение Дмитрию Шостаковичу» в САТОБ состоится выставка художественных работ на тему творчества Дмитрия Шостаковича и Великой Отечественной войны. Участвуют учащиеся Самарского государственного института культуры, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского областного училища культуры и искусств, Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, Самарской государственной областной академии (Наяновой), Самарского государственного колледжа, Детской школы искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара, Детской художественной школы № 1 имени Г. Е. Зингера.
Кроме того, в рамках проекта в САТОБ пройдет выступление учащихся Детской центральной хоровой школы и Самарского хореографического училища (колледжа).
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