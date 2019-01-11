Самарская козочка Забияка из зоопарка выступила в балете "Эсмеральда"

43

Всеобщая любимица Самарского зоопарка и Самарского академического театра оперы и балета козочка Забияка (сценическое имя- Эсмеральда) с успехом выступила 11 января в балете "Эсмеральда"! Зрители уже полюбили козу, она стала известна самарцам.Напомним, что успешная карьера козы на сцене всеми любимого театра началась в 2017 году.Подготовка к выступлению у козочки занимает немало времени.Накануне спектаклем она отправляется на репетицию на автомобиле в театр, прогулка на свежем воздухе, общение с артистами балета, "растяжка" перед выступлением,и конечно сам выход на сцену. Это очень ответственный момент, так как выходов в первом акте у нас целых четыре! И нужно успеть оказаться в нужный момент в нужном месте ! А помогают справляться Забияке со своими служебными обязанностями в театре сотрудники зоопарка- Казандаев Дмитрий и Тоякина Людмила.11 января козочка была занята в спектакле с ведущей солисткой театра Вероникой Земляковой - исполнительницей партии Эсмеральды. Спектакль был тепло принят зрителями.Надо сказать, что в 2019 году, который назван годом театра, спектакль "Эсмеральда" нашего театра номинирован на "Золотую маску".«Эсмеральда» будет бороться за победу в номинации «Лучший балет/спектакль» и «Лучший балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа», сообщают в группе зоопарка.