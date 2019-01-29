Проект «Театральная почта» проходит в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»

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Самарский театр юного зрителя «СамАрт» и Почта России реализуют совместный проект «Театральная почта». В его рамках которого были выпущены эксклюзивные открытки со сценами из спектаклей театра. Теперь зрители могут бесплатно отправлять послания своим родным и близким прямо из «СамАрта». В фойе театра установлен фирменный синий ящик Почты России, а также стенд с промаркированными дизайнерскими открытками.В акции принял участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. После спектакля «Ослепительная Окинава» он подписал и отправил фирменную открытку: «Я уверен, что такую красивую карточку будет приятно получить любому человеку, и у зрителей «СамАрта» о проведении Года театра останется самая светлая и добрая память. Приглашаем всех поучаствовать в этой акции!»