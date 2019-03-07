Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
7 марта 2019 12:27
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6 марта в Историческом парке «Россия — Моя история» прошел фестиваль «Весна. Красота. Женщина».
Гостей ждали соревнования между командами стилистов, весеннее дефиле расписных платков, выставка детских рисунков "Открытка для мамы". Победителей выставки наградили дипломами.
Также была представлена выставка ретро-предметов дамского быта из частных коллекций – «Шик. Блеск. Красота» и праздничный концерт хореографического ансамбля «Триумф».
А для ребят состоялся мастер-класс, в ходе которого они могли нарисовать собственную открытку к 8 марта.
Фото: Дильдина Светлана.
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