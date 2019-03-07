Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»

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6 марта в Историческом парке «Россия — Моя история» прошел фестиваль «Весна. Красота. Женщина».Гостей ждали соревнования между командами стилистов, весеннее дефиле расписных платков, выставка детских рисунков "Открытка для мамы". Победителей выставки наградили дипломами.Также была представлена выставка ретро-предметов дамского быта из частных коллекций – «Шик. Блеск. Красота» и праздничный концерт хореографического ансамбля «Триумф».А для ребят состоялся мастер-класс, в ходе которого они могли нарисовать собственную открытку к 8 марта.Фото: Дильдина Светлана.