Открытие выставки изданий к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева состоится в Самаре

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С 1 сентября в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу выставка изданий «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном», приуроченная к 200-летнему юбилею писателя.Основную часть экспозиции составляют оригиналы российских журналов середины и второй половины XIX века из фондов библиотеки – «Русский вестник», «Отечественные записки» и «Современник», в которых еще при жизни Тургенева были опубликованы его повести, рассказы, стихи, статьи и фельетоны. В числе произведений, напечатанных на страницах этих журналов, – «Рудин», «Дворянское гнездо», «Муму», «Бретер», «Записки охотника». К последней книге художник-передвижник Клавдий Васильевич Лебедев создал иллюстрации, которые можно увидеть на выставке. На страницах журнала «Русский вестник» в 1860 году был опубликован роман «Накануне», в 1862 году – роман «Отцы и дети». Оба произведения вызвали большой интерес у публики и бурные споры среди критиков.Полемике вокруг творчества писателя, развернувшейся среди его современников, посвящена отдельная часть экспозиции, включившая издания, в которых выходили статьи Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, М.А. Антоновича, Н.Г. Чернышевского. Среди них журналы «Библиотека для чтения», «Время», «Эпоха», «Искра», «Дело».Встреча с Полиной Виардо осенью 1843 года стала роковым событием в жизни Тургенева. Любовь к этой женщине он сохранил до последних дней. Ярко иллюстрируют их взаимоотношения письма, опубликованные после смерти писателя в журналах «Вестник Европы» и «Русская мысль». Издания также представлены на экспозиции.Посетить выставку можно до 30 сентября. Вход свободный.Для групп от 10 человек проводятся экскурсии. Запись по телефону: (846) 335-68-53.