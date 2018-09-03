Открытие скульптурной композиции «Архитектура танца» состоится в Самаре

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5 сентября в 17.00 в сквере на площади Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) состоится открытие скульптурной композиции «Архитектура танца», посвященной творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910).Установка скульптурной композиции «Архитектура танца» играет большую роль в популяризации русского балета как одного из символов нашей страны и причастности Самары к развитию лучших традиций отечественной культуры.В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трех изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Проект реализован на частные средства компании «Пегас-Агро».Партнером проекта также выступает Самарский академический театр оперы и балета. Напомним, в прошлом году в театре был реализован творческий проект «Grand pas Петипа», удостоившийся гранта Президента Российской Федерации В.В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Гости мероприятия смогут увидеть выступления артистов балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета и струнного квартета театра. Завершится церемония открытия импровизацией артистов балета «Архитектура танца».На мероприятие приглашены почетные гости, представители творческой общественности города, воспитанники хореографической школы и хореографического училища.Ведущей мероприятия станет лектор-музыковед Ирина Цыганова.