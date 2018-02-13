Молодых самарцев приглашают на X Межрегиональный литературный турнир «Библиотека открывает таланты»

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Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Самарской областной писательской организацией и Самарской областной организацией молодых литераторов приглашает к участию в X Межрегиональном литературном турнире «Библиотека открывает таланты».Участвовать в турнире могут молодые поэты – жители Самарской области и регионов России в возрасте от 14 до 27 лет.Победитель получает сертификат на издание собственной книги.Отборочные туры пройдут: 14 февраля в 19.00 в Московском государственном институтекультуры (Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, 7) и 1 апреля в 13.00 в ТК «Гудок» (г. Самара,ул. Красноармейская, 131).Предусмотрено очное и заочное участие в турнире. Для участия настоятельно рекомендуем ознакомиться с Положением. Все участники в обязательном порядке должны прислать тексты на электронный адрес конкурса: litturnir2018@mail.ru. Заявки принимаются до 15 апреля.Финал турнира состоится 28 апреля в Самарской областной библиотеке.По итогам отборочных туров в Самаре и Москве в финал пройдут десять человек.Победителям вручаются: гран-при – сертификат на издание книги (тираж 300 экз.), приз зрительских симпатий – ценный подарок от организаторов и спонсоров турнира, а также сертификаты на участие во всероссийских литературных фестивалях с оплатой участнику питания и проживания. Организаторы рекомендуют произведения участников турнира к публикации во всероссийских литературных журналах и альманахах.Следите за новостями на странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/littur.